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Ekonomi

TSKB ve ITFC depremden etkilenen firmalara destek için 50 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

TSKB, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) Grubu'nun üyesi olan Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumu (ITFC) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı geri ödeme garantisi altında 50 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Muhammet Fatih Kabasakal  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
TSKB ve ITFC depremden etkilenen firmalara destek için 50 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu finansman, ağırlıklı olarak 2023 şubat ayında Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde gerçekleşen depremlerden etkilenen illerdeki özel sektör firmalarının işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullandırılacak.

Depremlerin yarattığı zorlukların aşılabilmesine ve Türkiye ekonomisine etkilerinin giderilmesine destek olmayı amaçlayan kaynak, depremden etkilenen işletmeler dahil olmak üzere Türk şirketlerinin ithalat ve ihracat öncesi ihtiyaçlarını finanse ederek bölgedeki ekonomik canlılığı artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, TSKB olarak, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren toparlanma çalışmalarına tüm güçleriyle destek olduklarını belirtti.

Bilgiç, "Bu finansman anlaşması, Türkiye'nin deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlamak ve bölgedeki işletmelerin yeniden inşasına destek olmak amacıyla atılan önemli adımlardan biri. Bölgedeki ekonomik iyileşme sürecinde işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansal desteği sağlamak için ITFC ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bu anlaşmanın ITFC ile bankaları arasındaki ilk işbirliği olduğuna dikkati çeken Bilgiç, aynı zamanda 74 yıldır Türkiye'nin kapsayıcı ve çok yönlü kalkınması için kalıcı değer üretme ve bu kapsamda finansman sağlama konusundaki kararlılıklarının da göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Bilgiç, "Anlaşmanın depremden etkilenen illerimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, değerli iş ortağımız ITFC'ye de Bankamıza duydukları güven için teşekkürlerimizi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ITFC Üst Yöneticisi (CEO) Hani Salem Sonbol da bu işbirliğinin, ticari ve ekonomik kalkınmayı destekleme taahhütlerinin bir kanıtı olduğunu, depremden etkilenenlerin kritik ihtiyaçlarını karşılama konusundaki özveriyi yansıttığını ve aynı zamanda ITFC'nin, depremden etkilenen şirketlerin ekonomik dayanıklılığını ve toparlanmasını teşvik etmek için bir kalkınma kurumu olan TSKB ile kurduğu ortaklığı vurguladığını belirtti.

Sonbol, "Anlaşma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon ve işbirliği içinde Türkiye'nin önceliklendirdiği alanlara finansman sağladığımız önemli bir dönüm noktası. Bu stratejik değişim, ITFC'nin Türkiye'deki girişimlerinde yeni bir dönemi işaret ederken rolümüzü özel sektör finansmanı odağından doğal afet sonrası ekonominin yeniden inşasına aktif olarak katkıda bulunma yönüne doğru genişletiyor." ifadelerini kullandı.

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