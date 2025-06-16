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Ekonomi

Trump'ın medya şirketi, bitcoin ve ethereum ETF için başvuruda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, bitcoin ve ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaptı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
Trump'ın medya şirketi, bitcoin ve ethereum ETF için başvuruda bulundu

New York

Sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" konuya dair açıklama yaptı.

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Açıklamada, şirketin "Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF" için SEC'e kayıt beyanını sunduğu kaydedildi.

Söz konusu ETF'nin varlıklarının yüzde 75'ini bitcoine ve yüzde 25'ini ethereuma yatırmak üzere doğrudan bu kripto para birimlerini tutacağı belirtilen açıklamada, fonun hisselerini bitcoin ve ethereumun fiyat performansını yansıtacak şekilde yatırımcılara sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, Crypto.com'un bu ETF'nin bitcoin ve ethereum saklayıcısı ve birincil işlem yürütücüsü olacağı ifade edildi.

Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF'nin piyasaya sürülmesinin, kayıt beyanının yürürlüğe girmesi ve şirketin kural değişikliği başvurusunun SEC tarafından onaylanmasına bağlı olduğuna değinilen açıklamada, tanıtım sonrasında ETF'ye ait payların NYSE Arca borsasında işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

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