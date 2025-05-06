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Ekonomi

Trendyol Grubu ile Uber, Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaştı

Trendyol Grubu, Uber Technologies Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Maşallah Dağ  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Trendyol Grubu ile Uber, Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaştı

İstanbul

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, devir süreci resmi kurumların onayının ardından geçerli olacak. Söz konusu süreç tamamlandığında, anlaşma kapsamında, Trendyol GO uygulaması müşteri, satıcı ve kuryelere hizmet vermeye devam edecek.

ABD merkezli ulaşım ve teslimat hizmetleri şirketi Uber de yemek teslimatına yönelik çevrim içi platformu Uber Eats'in öne çıkan bazı özelliklerini ilerleyen dönemde Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak.

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Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol GO platformu, Türkiye genelinde 19 bin kurye ile 90 binden fazla market ve restoranı kapsıyor.

"Trendyol GO'nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, küresel e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak, müşterilere kesintisiz hizmet sunmayı, esnaf ve üreticilerin işlerini büyütmesine destek olmayı ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çetin, "Trendyol GO'nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleriyle Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken, gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi de Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesiyle tüketiciler, kuryeler, küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Anlaşmanın, Türkiye'ye duydukları uzun vadeli bağlılığın bir göstergesi olduğunu aktaran Khosrowshahi, "Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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