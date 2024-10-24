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Ekonomi

Transit süre aşımı kaynaklı cezaların önüne geçmek için 48 saatlik ek süre tanındı

Ro-Ro ile Ro-La hatlarındaki gecikmeler sebebiyle firmaların sık sık transit süre aşımları nedeniyle ceza almalarının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde transit süre sınırına 48 saatlik ek süre tanındı.

Emirhan Yılmaz  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Transit süre aşımı kaynaklı cezaların önüne geçmek için 48 saatlik ek süre tanındı

İstanbul

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Ro-Ro ile Ro-La hatlarındaki gecikmeler sebebiyle firmaların sık sık transit süre aşımları nedeniyle ceza almalarının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde transit süre sınırına 48 saatlik ek süre tanındığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sınır kapılarındaki beklemeler, tam tespit uygulamaları ve Ro-Ro ile Ro-La hatlarındaki gecikmeler sebebiyle firmalar sık sık transit süre aşımı nedeniyle cezalara maruz kalıyordu. UND'nin Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğü yoğun temaslar neticesinde bu sorun için önemli bir çözüm getirildi.

Yeni düzenlemeye göre, Ortak Transit Rejimi kapsamında Türkiye'ye varışlı taşımalarda transit süre sınırına 48 saatlik ek süre tanınacak. Bu sayede, taşımacılık firmalarının kontrolü dışında gelişen gecikmelerde cezai yaptırımların önüne geçilebilecek

Ayrıca, Ro-Ro ve Ro-La hatlarındaki mod değişikliklerinden kaynaklanan gecikmeler, gerekli belgelerle desteklendiğinde saat limiti olmadan süre aşımından muaf tutulacak.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, sektörün sorunlarına hızlı ve yapıcı çözümler üretmesinin, Türkiye'nin lojistik sektörüne büyük bir katkı sunacağı ve bu tür düzenlemelerin Türkiye'nin uluslararası taşımacılıkta güçlü bir lojistik merkezi olma hedefine giden yolda atılan önemli adımlardan biri olacağı ifade edildi.

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