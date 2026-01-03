Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Trakya gümrük kapılarından 2025'te 15 milyondan fazla yolcu geçti

Türkiye'den Avrupa'ya açılan Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 15 milyon 395 bin 535 yolcu geçti.

Gökhan Zobar  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Trakya gümrük kapılarından 2025'te 15 milyondan fazla yolcu geçti Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli Dereköy sınır kapılarında geçen yıl yoğun yolcu trafiği yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala gümrük kapılarındaki yolcu trafiğinde, bir önceki yıla göre genel olarak önemli bir değişim görülmedi.

Ancak modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan geçişler, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 17 arttı.

Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 7 milyon 731 bin 730 yolcu giriş, 7 milyon 663 bin 805 yolcu çıkış yaptı.

Kapıkule en yoğun gümrük kapısı oldu

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı, 7 milyon 741 bin 225 yolcu girişi ve çıkışıyla Trakya'daki en hareketli gümrük noktası oldu.

Kapıkule'yi 2 milyon 982 bin 254 yolcu ile İpsala, 2 milyon 191 bin 376 yolcu ile Hamzabeyli, 1 milyon 440 bin 587 yolcu ile Dereköy ve 1 milyon 40 bin 93 yolcu ile Pazarkule gümrük kapıları izledi.

Gümrük kapılarından geçen yıl günlük ortalama 42 bin 180 yolcu geçiş yaptı.

Araç geçişlerinde önemli değişim olmadı

Trakya'daki gümrük kapılarından giriş çıkış yapan binek araç sayısında da bir önceki yıla göre önemli bir değişim yaşanmadı.

Geçen yıl gümrük kapılarından toplam 3 milyon 901 bin 584 araç giriş çıkış yaptı. Gümrük kapılarını günlük ortalama 10 bin 689 araç kullandı.

