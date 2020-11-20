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Ekonomi

TP'nin iki petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Diyarbakır sınırları içinde kalan iki petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Büşranur Begçecanlı   | 20.11.2020
TP'nin iki petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır sınırları içinde kalan ve ilanda pafta numaraları belirtilen petrol işletme ruhsat sahalarının 30 Kasım'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak, 30 Kasım 2033 ve 30 Kasım 2034 tarihine kadar uzatıldı.

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