Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,057.70
BTC/USDT
37,013.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ‘’8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'’nde konuşuyor İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Ekonomi

TPAO'dan "yatırım fırsatı çağrısı taşıyan yanıltıcı reklamlara itibar etmeyin" uyarısı

TPAO Genel Müdürü Bilgin, "yatırım fırsatı" adı altında vatandaşı hedef alan 50 bin yanıltıcı reklamı sosyal medyadan kaldırttıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bu haberlere kesinlikle itibar etmemesi önemlidir." dedi.

Fuat Kabakcı  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
TPAO'dan "yatırım fırsatı çağrısı taşıyan yanıltıcı reklamlara itibar etmeyin" uyarısı Fotoğraf: Didem Mente / AA

Ankara

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinin ya da görüntüsünün de kullanılarak vatandaşları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı yaptıkları çalışmaları AA muhabirine anlattı.

Son zamanlarda çeşitli sosyal medya platformlarında TPAO'nun adı kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı içerisinde dolandırıcılık yoluyla sahte hesaplar üzerinden vatandaşı mağdur etme girişimlerinin yoğunlaştığına dikkati çeken Bilgin, "Biz de bu çerçevede bir mesaj iletme zorunluluğu içerisinde duyduk kendimizi. Kurumumuzun hiçbir şekilde belirtilen bir yatırım planlaması veya vatandaşlarımızın doğrudan katkıda bulunacağı bir yatırım çalışması asla ve asla mevcut değildir. Vatandaşlarımızın bu haberlere kesinlikle itibar etmemesi önemlidir." diye konuştu.

Bilgin, TPAO'nun yatırım fırsatı başlığı altında bir çalışması olmadığını ve olmayacağını vurgulayarak, "Dolayısıyla herhangi bir mağduriyetin vatandaşlarımız nezdinde oluşmasını engellemek için mesajımızın topluma, kamuoyuna, vatandaşlarımıza aktarılmasını önemli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

50 bin aldatıcı reklam engellendi, 450 hesap kapatıldı

Bu yıl içinde TPAO'nun sosyal medya platformlarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 50 bin aldatıcı reklamın sosyal medya kanallarından kaldırıldığını belirten Bilgin, "Bu konuda bugüne kadar 5 bine yakın sahte hesapla ilgili savcılıklarımız nezdinde çalışmalar yürütüldü ve yürütülüyor. Mahkemeler ve savcılıklar kanalıyla konuya itirazlarımız gerçekleştirildi."dedi.

Bilgin, sosyal medyada dolandırıcılık girişiminde bulunan 450 hesabın kapatıldığını dile getirerek, TPAO ile elektronik posta aracılığıyla iletişime geçen 200 vatandaşın da anında bilgilendirildiği bilgisini paylaştı.

Vatandaşların söz konusu yanıltıcı hesap ve reklamlardan zarar görmemesi için TPAO'nun sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurular paylaştıklarını belirten Bilgin, "Ama farklı hesaplara, sahte hesaplara yönlendirmeler yaparak vatandaşlarımızı yanıltıcı çalışmalar halen yürütülüyor. Maalesef üzülerek izliyoruz bunu. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiasını yalanladı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
Kahramanmaraş'ta "Yerinde Dönüşüm Projesi"nin ilk temeli atıldı

Benzer haberler

TPAO'dan "yatırım fırsatı çağrısı taşıyan yanıltıcı reklamlara itibar etmeyin" uyarısı

TPAO'dan "yatırım fırsatı çağrısı taşıyan yanıltıcı reklamlara itibar etmeyin" uyarısı

Uzmanlar: Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor

TPAO'ya Karadeniz'de 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Bakan Yumaklı: Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik

Bakan Yumaklı: Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik
Jandarmanın başvurusuyla 1350 internet adresine erişim engellendi

Jandarmanın başvurusuyla 1350 internet adresine erişim engellendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100. yılımızı daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet