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Ekonomi

TPAO, 4 milli sondaj gemisinin aynı anda görev başında olduğu paylaşımında bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemilerinin Karadeniz'de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin ise Akdeniz'de aynı anda görev başında olduğunu bildirdi.

Gökçe Topbaş   | 17.12.2022
TPAO, 4 milli sondaj gemisinin aynı anda görev başında olduğu paylaşımında bulundu

Ankara

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fatih Sondaj Gemisi "Türkali-11 kuyusunda" sondaj operasyonuna başladı. Yavuz Sondaj Gemisi " Türkali-12" kuyusunda gaz akış testlerine devam ediyor. Kanuni Sondaj Gemisi "Türkali-10" kuyusunda alt tamamlama operasyonuna başladı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja devam ediyor. Denizlerimizdeki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. "

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