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Ekonomi

Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü

Toyota Motor, mayıs ayı Japonya içi üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 düştüğünü bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.06.2022
Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü

Tokyo

Şanghay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, Japon otomotiv firmalarının üretim kapasitelerini etkilemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota'nın mayıs ayı ülke içi üretim oranı, Mayıs 2021'e göre yüzde 28,5 düşüşle 144 bin 204'e geriledi.

Ocak 2022'de, gecen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 düşüş kaydedilmişti. Mayıs ayı düşüş oranı, Ocak 2022'den bu yana en büyük olarak kayda geçti

Japon firma, mayıs ayı küresel bazda üretimin ise 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 düşüşle 634 bin 940'e gerilediğini duyurdu.

Toyota, Mayıs 2022 küresel üretim hedefini yaklaşık 700 bin olarak açıklamıştı.

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