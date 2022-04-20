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Ekonomi

Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti

Toyota Türkiye'nin, Sakarya Valiliğine 5 hibrit otomobil hibe ettiği bildirildi.

Ömer Faruk Cebeci   | 20.04.2022
Toyota Türkiye, Sakarya Valiliğine 5 hibrit araç hibe etti

Sakarya

Valilikten yapılan açıklamada, Toyota Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Erdoğan Şahin ve beraberindeki heyetin Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Toyota Türkiye'nin Arifiye ilçesindeki tesislerinde üretilen Corolla Hybrid modelinden 5 otomobilin Valiliğe hizmet aracı olarak hibe edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan ve Arifiye ilçesindeki yatırımlarıyla Avrupa'daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip olan Toyota Türkiye'nin, şehre ihracat ve istihdam alanları dahil her anlamda büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Toyota Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi her platformda gördüklerini aktaran Vali Kaldırım, Toyota ailesine teşekkür etti.

Hibe olarak verilen araçların kamu ve sosyal hizmetlerin yanı sıra kırsal hizmet götüren kuruluşların ve yerel yönetimlerin hizmetlerinde kullanılacağına değinen Vali Kaldırım'ın, Toyota Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Şahin'e teşekkür belgesi verdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Şahin'in şirketin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

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