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Ekonomi

Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı

Toyota Motor, Şanghay'daki salgın tedbirlerinin yol açtığı Çin çıkışlı parçalara yönelik tedarik aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı

Ahmet Furkan Mercan   | 23.06.2022
Toyota, Çin çıkışlı parça aksaklıkları nedeniyle üretim durdurma süresini uzattı

Tokyo

Şanghay'da Kovid-19 salgınını durdurmak için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, Japon otomotiv firmalarının üretim kapasitelerini etkilemeye devam ediyor.

Toyota'nın geçen hafta açıkladığı Aiçi, İwate ve Miyagi eyaletlerindeki 7 tesisinde 11 üretim bandını 8 Temmuz'a kadar durdurması kararı güncellendi.

Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın merkezi kabul edilen Aiçi eyaletindeki tesislerde 4 üretim bandı, önceki tarihe ek olarak 10 gün daha çalıştırılmayacak.

Firma, Çin'deki tedarikçilerinin, parça teslimatında gecikmeler yaşaması nedeniyle söz konusu uzatma kararını aldığını duyurdu.

Subaru ve Daihatsu firmalarının da parça tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı faaliyetlerine ara verdiği kaydedildi.

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