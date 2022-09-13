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Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Enes Duran   | 13.09.2022
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Ankara

​​​​Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 dönemi alım fiyatlarını ton başına, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için 15 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo-Vasco grubu çeltik için 13 bin lira ve 65 randımanlı Luna grubu çeltik için 12 bin 500 lira olarak belirledi.

TMO'dan yapılan açıklamada, 2022 dönemi çeltik hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 950 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bu yılki çeltik alım fiyatlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Alım fiyatları, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için ton başına 15 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için ton başına 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için ton başına 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için ton başına 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo-Vasco grubu çeltik için ton başına 13 bin lira, 65 randımanlı Luna grubu çeltik için ton başına 12 bin 500 lira olarak belirlendi."

Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.

Çeltik alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı vurgulanan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Açıklamada, TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücretinin ofis tarafından karşılanacağı ve boşaltma ücretinin alınmayacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimize şahsen müracaat edilmesi halinde yine internet sitesi üzerinden verilebilecektir. TMO iş yerlerinde Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."

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