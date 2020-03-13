Euro
7.00
Dolar
6.26
BIST 100
95,606.52
Altın
1,586.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin Rasulayn ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bestami Buluş için tören düzenleniyor
logo
Ekonomi, Koronavirüs

TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura törenleri iptal

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.

Aybüke İnal   | 13.03.2020
TOKİ'nin "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura törenleri iptal

Ankara

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iptal etti.

TOKİ'den yapılan açıklamada, küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki kura törenlerinin iptal edildiği belirtildi.

Kura takviminin değiştirilmediği aktarılan açıklamada, kuraların aynı tarihlerde noter huzurunda yapılacağı ve TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe karşılaşması öncesi Konya Stadyumu dezenfekte edildi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
Kovid-19 Türkiye’de: Bundan sonra ne yapmalı?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu mesele bir tatil meselesi değil
İran Kültür Bakanı: Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur

Benzer haberler

TOKİ'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kura törenleri iptal

TOKİ'nin '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kura törenleri iptal