Euro
8.20
Dolar
6.98
BIST 100
1,076.28
Altın
1,991.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı

Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.08.2020
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı

İstanbul

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 6 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

TMSF'nin konu ile ilgili ilanı internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ve Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan bütünlük 353 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

Bütünlük, Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 11.00'de 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta son 24 saatte 83 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bini geçti
Hollanda'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 95 arttı
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Kovid-19 aşı ve ilaç projelerinde büyük aşama kaydedildi
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden Kovid-19 vakalarına yönelik yeni tedbirler

Benzer haberler

TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı

TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı