Dolar
17.96
Euro
18.28
Altın
1,773.07
ETH/USDT
1,879.30
BTC/USDT
23,790.00
BIST 100
2,938.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını güncelledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ton başına 14 bin lira olarak uygulanan kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının 15 bin lira olarak güncellenmesine karar verdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 17.08.2022
TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını güncelledi

Ankara

TMO'nun sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, ülkede mayıs sonunda başlayan kabuklu kırmızı mercimek hasadının temmuz sonu itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Hasat edilen ürünlerin büyük kısmının halen üreticilerin elinde olduğunun ve ticarete konu edilmediğinin gözlendiği bildirilen açıklamada, yakından izlenen iç ve dış piyasa koşulları göz önüne alınarak kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatında güncelleme yapıldığı ifade edildi.

Geriye dönük fark ödemesi yapılacak

Açıklamada, daha önce ton başına 14 bin lira olarak uygulanan TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının ton başına 15 bin lira olarak güncellediği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"TMO'ya bugüne kadar kabuklu kırmızı mercimek teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacaktır. Geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise eylül ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da Yuva köyünde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilen suların kullanımı kısıtlandı
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı
Anayasa Mahkemesinden "yaşam hakkının ihlali" kararı
TBMM Başkanı Şentop'tan '17 Ağustos' paylaşımı
Emniyetten 'Narkoterör'le mücadele' vurgusu

Benzer haberler

TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını güncelledi

TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını güncelledi

TMO fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet