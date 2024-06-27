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Ekonomi

TMO, hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 6 Haziran 2024 tarihine kadar teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
TMO, hububat alım bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Ankara

TMO'nun sosyal medya hesabından hububat alım ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen ürün bedellerinin, bugün itibarıyla üretici hesaplarına aktarıldığı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme yapılan üreticiler SMS mesajı ile bilgilendirilmektedir. Ödemelere periyodik olarak devam edilecektir. Hayırlı ve bereketli olsun."

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