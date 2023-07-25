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Ekonomi

TİM Başkanı Gültepe: MB kararları, 265 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için elimizi güçlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat kredilerinin, sınırlandırıcı tedbirler kapsamı dışında tutulmasının hem istihdamın devamlılığı hem de cari açığın kapatılması açısından son derece faydalı olacağını bildirdi.

Mehmet Kadir Kılınç  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
TİM Başkanı Gültepe: MB kararları, 265 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için elimizi güçlendirdi

İstanbul

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, Merkez Bankası’nın ihracat ve yatırım kredilerini sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutmasının ve reeskont kredilerinde günlük limitin 1,5 milyar TL'ye çıkarılmasının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturacağını bildirdi.

Finansmana erişimin uzun süredir ihracatçılar için en öncelikli sorunlardan biri olduğunu hatırlatan Gültepe, "İhracatımız yükseldikçe finansman ihtiyacımız da artıyor. Yükselen talep, yeni yatırımları, yeni yatırımlar, farklı finansal ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Ancak uzun süreden bu yana finansmana erişimde sıkıntılarla karşılaşıyorduk. İhracatçılarımızın bu sorununu her platformda dile getirdik. Finansmana erişimin kolaylaştırılması yönündeki beklentimizi 17 Haziran’da ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül törenimize katılan Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimimize de arz etmiştik." ifadelerini kullandı.

Gültepe, Merkez Bankası’nın son düzenlemelerine bakıldığında talep ve beklentilerinin önemli ölçüde karşılandığını aktararak, şunları kaydetti:

"İhracat kredilerinin sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutulmasını, reeskont kredilerinde günlük limitin 1,5 milyar TL’ye yükseltilerek KOBİ payının artırılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Ayrıca reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırılması ve kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulması ihracat ailemiz için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturacak.

Bunun yanı sıra ihracat kredilerinin, sınırlandırıcı tedbirleri kapsamı dışında tutulması hem istihdamın devamlılığı hem de cari açığın kapatılması açısından son derece faydalı olacaktır. İhracatta bu yıl 265 milyar dolarlık bir hedefe odaklanmıştık. Merkez Bankası’nın yeni düzenlemeleri sayesinde hedefe ulaşma konusunda elimiz artık çok daha güçlendi."


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