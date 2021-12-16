Dolar
15.65
Euro
17.72
Altın
1,797.57
ETH/USDT
4,035.90
BTC/USDT
48,045.00
BIST 100
2,278.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: Asgari ücretin hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, asgari ücret artışına ilişkin, "Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Furkan Gençoğlu   | 16.12.2021
TİM Başkanı Gülle: Asgari ücretin hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz

İstanbul

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretin, işverenlere ve çalışanlara hayırlısı olmasını diledi.

Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşündüklerini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki kayıplarını nispeten telafi edeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ile Damga Vergisi'nin kaldırılması da işveren üzerindeki maliyet yükünü rahatlatacaktır. İşveren olmazsa çalışan, çalışan olmazsa da işveren olmaz. Alınan kararla birlikte iki paydaşın da çıkarları gözetilmiştir. İş dünyamıza ve çalışanlarımıza tekrardan hayırlı olmasını dileriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 'en yüksek vaka sayısı' kaydedildi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli

Benzer haberler

TİM Başkanı Gülle: Asgari ücretin hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz

TİM Başkanı Gülle: Asgari ücretin hem işverenleri hem de çalışanları memnun edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz