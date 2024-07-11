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Ekonomi

Ticareti yasak hayvan türlerini internetten satmaya çalışanlara ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı.

Serhat Tutak  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Ticareti yasak hayvan türlerini internetten satmaya çalışanlara ceza kesildi

Ankara

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

​​​​​​​Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürdüklerini belirten Çokçetin, "Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

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