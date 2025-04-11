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Ekonomi

Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta aylık ve yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,5, perakende satış hacmi de yüzde 12,2 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Ticaret ve perakende satış hacmi şubatta aylık ve yıllık bazda arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,4, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,1 arttı.

Ticaret satış hacmi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 12,2 yükseldi.

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