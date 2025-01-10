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Ekonomi

Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Gültekin Yetgin  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Ticaret borsalarında 4 ayda 369 bin tonu aşkın fındık işlem gördü

Giresun

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen yılın ağustos-kasım döneminde borsalarda 369 bin 629 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 88 bin 347 tonla Sakarya'da gerçekleştirildi. Bu kenti 69 bin 174 tonla Düzce/Bolu, 68 bin 446 tonla Ordu, 53 bin 426 tonla Giresun takip etti.

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