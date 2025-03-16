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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, bu yılın iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.

Seda Tolmaç  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Ticaret Bakanlığı yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini bu yıl da hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince bu yılın iki ayında başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ocak-şubatta yürütülen operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, el konulan eşya ve ürünlere ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Operasyonlarda, 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden, 326 lüks araç başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tıbbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşyaya el konuldu. Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın ve yasa dışı ticaretin hiçbir türüne geçit verilmiyor."


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