Ticaret Bakanlığı şubatta 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında şubatta 532 firma için izin belgesi düzenledi.
Ankara
Bakanlığın şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu. Söz konusu ayda 3 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.