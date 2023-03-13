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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı şubatta 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında şubatta 532 firma için izin belgesi düzenledi.

Merve Özlem Çakır  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Ticaret Bakanlığı şubatta 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu. Söz konusu ayda 3 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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