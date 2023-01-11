Dolar
18.78
Euro
20.17
Altın
1,880.42
ETH/USDT
1,334.00
BTC/USDT
17,415.00
BIST 100
4,811.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’'nda konuşuyor. Antalya'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor. Kaleiçi Yat Limanı’ndan yayındayız.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.01.2023
Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten TV5 ve RS FM'e 3'er kez program durdurma cezası
Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Karasu'da su seviyesi düştü
Pasaport harcını 2022'de yatırarak 2023'e randevu alanlardan ücret farkı alınmayacak
TTB Başkanı Fincancı'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası
"21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği" konulu uluslararası ombudsmanlık konferansı Ankara'da başladı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı sıfır ve ikinci el araç piyasasına yönelik inceleme başlattı

Ticaret Bakanı Muş: Esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli desteği sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Ticaret Bakanı Muş, yılın ilk büyük uyuşturucu operasyonunu duyurdu

Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 2022'de arttı

Almanya'da trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 2022'de arttı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 2023'te hizmet ihracatını 100 milyar doların üzerine çıkaracağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 2023'te hizmet ihracatını 100 milyar doların üzerine çıkaracağız
Ticaret Bakanı Muş: Ülkemizin ekonomisine güvenebilirsiniz

Ticaret Bakanı Muş: Ülkemizin ekonomisine güvenebilirsiniz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet