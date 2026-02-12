Dolar
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Platformu'nu yeniledi

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde yürütülen tüm iş ve işlemleri daha hızlı, şeffaf ve entegre hale getirecek kapsamlı bir dijital altyapı dönüşümünü hayata geçirerek, Serbest Bölgeler Platformu'nu yeniledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Platformu'nu yeniledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ihracata dönük üretim ve yatırım merkezleri serbest bölgelerin, 2025 yılı itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 5'ine yaklaşırken, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payının ise yüzde 58,3'e ulaştığı bildirildi.

Son 10 yılda serbest bölgelerden, ihracatın yüzde 70 artarak 2025'te (yüzde 4,5 artışla) 12,5 milyar dolara yükseldiği, istihdamın da 100 bin sınırına ulaştığı belirtilen açıklamada, "Serbest bölgelerimizin güçlü büyümesi ve ülke ekonomisindeki artan önemine paralel olarak yönetim süreçlerinde verimliliği ve hızı maksimize edecek kapsamlı bir dijital modernizasyon süreci başlatıldı. Yenilenen sistemler sayesinde, serbest bölgelerde izleme, analiz ve karar alma süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülebilecek." ifadesi kullanıldı.

"Süreçler hız ve doğruluk kazanacak"

Açıklamada, Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı'nın (SBBUP) baştan sona yenilenerek, Serbest Bölgeler Platformu'nun (SBP) oluşturulduğu, platformun Serbest Bölgelerin Mekansal Yönetimi Otomasyonu (SEB-ATLAS) başta olmak üzere, iç ve dış paydaş sistemlerle tam entegre çalışacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Yeni dijital altyapı ile tüm uygulamalara Serbest Bölgeler Portalı üzerinden tek girişle erişim sağlanacağına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Faaliyet ruhsatı başvuruları ve onay süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek, manuel işlemler büyük ölçüde ortadan kaldırılarak, süreçler hız ve doğruluk kazanacak. Özel Hesap Takip Modülü sayesinde kamu gelirleri gerçek zamanlı izlenebilecek, hazır gösterge panoları ile faaliyet performansı anlık ve detaylı takip edilebilecek. Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu ile mekansal ve analitik raporlama yapılabilecek."

"Serbest bölgeler birebir izlenilebilecek"

Yenilenen altyapıda, serbest bölgelerin dijital ikizlerinin oluşturularak, üç boyutlu bina modelleri ve mekansal verilerin sisteme entegre edileceğine işaret edilen açıklamada, serbest bölgelerin sayısal ortamda birebir izlenilebileceği, bu sayede planlama, denetim ve yatırım kararlarının güncel ve doğru verilerle destekleneceği vurgulandı.

Serbest Bölgeler Platformu'nun Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS), Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Türkiye Noterler Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi gibi kritik kamu altyapılarıyla entegre çalışacağına da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece yetkilendirme ve doğrulama süreçleri hızlanırken, şirket bilgileri, mal akışı ve istihdam verilerine, güvenli ve doğrudan erişim sağlanacak. Hayata geçirilen bu dijital dönüşüm, serbest bölgelerde yönetim kabiliyetlerini ileri bir seviyeye taşırken, yatırımcılar için öngörülebilir, kamu için ise etkin ve şeffaf bir yönetim modeli sunuyor. Ticaret Bakanlığı, dijital altyapıyı merkeze alan bu vizyon doğrultusunda, serbest bölgelerin rekabet gücünü artırmaya, kamu hizmetlerinde verimliliği yükseltmeye ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaya kararlılıkla devam edecek."

