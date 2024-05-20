Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,414.14
ETH/USDT
3,125.20
BTC/USDT
67,122.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin bulunduğu helikopter kazaya uğradı- VTR
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı nisanda 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 465 firma için izin belgesi düzenledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Ticaret Bakanlığı nisanda 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Bakanlığın, nisan ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 13, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kalkan-22" operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı
Görevini tamamlayan Akıncı İHA yurda döndü
Akıncı İHA, Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit etti
Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi aradığı uçuşta dünyada en çok takip edilen hava aracı konumunda

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı nisanda 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı nisanda 465 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

"Diyarbakır Müzesi" yılın ilk 4 ayında 50 bin ziyaretçi ağırladı

Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonları için düzenlemeye gidildi

Türkiye'de nisanda 75 bin 569 konut satıldı

Türkiye'de nisanda 75 bin 569 konut satıldı
ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin altında kaldı

ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin altında kaldı
Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 2,71, yıllık yüzde 60,77 arttı

Tarım ÜFE nisanda aylık yüzde 2,71, yıllık yüzde 60,77 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet