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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşmasıyla tüketicilerin alışverişlerini güvenle yapması için kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği bildirildi.

Denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımların akredite laboratuvar testleriyle incelendiği belirtilen açıklamada, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerinin "www.guvensizurun.ticaret.gov.tr" adresinden erişilebilen "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin piyasaya arzının yasaklanarak toplatılmasının sağlanacağı, sorumlu imalatçı ve ithalatçı firmalara idari para cezası uygulanacağı vurgulanarak, güvensiz bulunan ürünlerin "Sağlığa zararlı madde içermez" gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespiti durumunda, Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunca da inceleme başlatılacağı kaydedildi.

Tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlar

Gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmesi gereken bazı önemli hususların bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu uyarılar sıralandı:

"Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli. Ürün ambalajları ve üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmeli. Kırtasiye ürünlerinde, imalatçı/ithalatçı açık isminin ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalı. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı. Boya malzemelerinde, oyuncak görünümlü silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde, ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir."

Açıklamada, tüketicilerin güvenli olduğundan şüphe duydukları ürünleri, "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı", "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)" ve Bakanlığın internet sayfası üzerinden ihbar ve şikayet mekanizmalarını kullanarak bildirebileceğinin de altı çizildi.

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