Dolar
38.31
Euro
43.58
Altın
3,309.48
ETH/USDT
1,800.50
BTC/USDT
93,452.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret ederek, ilgili bakanlar ve yetkililerden kapsamlı brifing aldı
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı:

Hülya Ömür Uylaş  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı:

Ankara

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacağını belirterek, "İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İdari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacak"

Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin öneminin her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizdi. Bu hassas dönemde işletmeler ile birlikte tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı
Kosova'da "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" kutlandı
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Benzer haberler

Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme

Prof. Dr. Sertçelik'ten İstanbul'daki depremlere ilişkin değerlendirme

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı:

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı
Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi
Kandilli Rasathanesinde "İstanbul depremi" toplantısı

Kandilli Rasathanesinde "İstanbul depremi" toplantısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet