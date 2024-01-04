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Ekonomi, İsrail-Filistin çatışması

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatın arttığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Seda Tolmaç  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatın arttığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında İsrail'e ihracatın arttığına yönelik iddiaların yer aldığı hatırlatılarak, bunun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İsrail ile ticaretin, ülkenin Yahudi bölgesine giden ticaret olmadığına işaret edilen açıklamada, "İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar, İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, 7 Ekim- 31 Aralık 2022 dönemimde, Türkiye'nin İsrail ile toplam ticareti 2 milyar 320 milyon dolar olurken, bu rakam 2023'ün aynı döneminde yüzde 45 azalarak 1 milyar 280 milyon dolar olarak kaydedildi.

2022'nin belirtilen yaklaşık 3 aylık döneminde Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 1 milyar 606 milyon dolar, bu ülkeden ithalatı 714 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde ise ihracatta yüzde 39 azalışla 980 milyon dolar, ithalatta yüzde 58'lik düşüşle 300 milyon dolarlık ticaret kayıtlara geçti.


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