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Bakan Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 604 firma için izin belgesi düzenledi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.10.2021
Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ankara

Ticaret Bakanlığının eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 31, resen iptal edilen belge sayısı 9 oldu.

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