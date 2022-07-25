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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 25.07.2022
Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

Ankara

Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.


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