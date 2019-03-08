Ticaret Bakanı Pekcan: Kadınlar için yeni bir finansman paketi açıklayacağız
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank ve QNB Finansbank iş birliği ile kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için yeni bir finansman paketi açıklayacağız." dedi.
İstanbul
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL." dedi.
"Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan etkinlikteki konuşmasında, Bakanlık olarak kadınların iş gücüne katılımına verdikleri önemden bahsederek, bu alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Toplantı kapsamında kadın girişimcilere ihracat yapabilmeleri için destek vereceklerini açıklayan Pekcan, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Günün asıl müjdesine geliyorum. Kadınlarımızı, kadın girişimcilerimizi ihracatçı yapmak için onların finansman desteğine ihtiyacı var. Biz bunu teminen, Eximbank da burada, QNB Finansbank ile beraber kadın girişimcilerimiz, kadın ihracatçılarımız için, yeni bir finansman paketi açıklayacağız.
Bugün saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde, onun huzurunda genel müdürlerimiz bu imzayı atacak. Bu kredi, yüzde 51'i kadın olan şirketlerimize, firmalarımıza, ihracat kaydıyla verilecek ve toplamda 200 milyon dolar, ilaveten 100 milyon TL. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, toplumsal refahın kesin olması demek. "
Toplantı çerçevesinde söz konusu açıklamanın hayata geçmesini sağlayacak imzalar, QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım tarafından atıldı.
"Kadınlara destek vermeyi sürdüreceğiz"
Pekcan, Bakanlık olarak kadınların işgücüne katılımına verdikleri önemden bahsederek, bu alanda destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayan Pekcan, toplantıya katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Pekcan, bu sene Birleşmiş Milletler'in Dünya Kadınlar Günü ana temasını "Eşit Düşün, Zekice Geliştir, Değişim İçin Yenilik Yap" olarak belirlediğini anımsatarak, günümüzde kadın-erkek eşitliğini sağlamanın yolunun bilimden, yeni teknolojilerden ve inovasyondan geçtiğine işaret etti
Ticaret Bakanlığı olarak, tüm politika ve faaliyetleri 21. yüzyılın büyük teknolojik dönüşümlerini yakalamak için kadınları ve gençleri ön plana alan çalışmalarla hazırladıklarını belirten Pekcan, şunları kaydetti:
"Kadın yöneticilerin karar verici pozisyonda olduğu şirketler, karlılıkları daha yüksek, daha verimli, daha başarılı şirketler. Gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde de, kadınların yönetici, karar verici ve siyasi politikalar oluşturucu pozisyonlarda olduklarını görüyoruz, biz de hedeflerimize bu yönde devam ediyoruz.
Küresel ekonomiye yön veren yenilikçi firmaların kurucuları, hemen hemen hep genç girişimciler. Bu kesinlikle tesadüf değil. Bu yenilikçi firmaların her birinde yüzlerce-binlerce kadın mühendis, grafiker ve tasarımcılarımız, bilişimcilerimiz çalışmakta."
Büyük firmalar ve güçlü ekonomilerin genç zihinleri ve kadın yetenekleri ön planda tuttuğunu belirten Pekcan, 21. yüzyılın şartlarının da bunu artık bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi.