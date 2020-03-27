Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde
Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde olduğunu ve talep halinde 6 bin tona çıkarılabileceğini açıkladı.
Ankara
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Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz." açıklamasında bulundu.
Pekcan, "Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük. Temassız ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum." dedi.
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