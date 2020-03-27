Euro
7.10
Dolar
6.45
BIST 100
91,891.35
Altın
1,617.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde

Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde olduğunu ve talep halinde 6 bin tona çıkarılabileceğini açıkladı.

Merve Özlem Çakır   | 27.03.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz." açıklamasında bulundu.

Pekcan, "Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük. Temassız ticaret çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İş dünyamızın bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyadaki 533 bini aşkın Kovid-19 vakasından 124 binden fazlası iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: 8 ülkede 50 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
'65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi ulaştıracağız'
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi telefon görüşmesi yaptı

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde

Ticaret Bakanı Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ticaretin hizmetinde

Ticaret Bakanı Pekcan 'salgın fırsatçılarına' kesilen cezaları açıkladı

Ticaret Bakanı Pekcan: Solunum cihazlarının ihracatı ön izne bağlandı

Irak ile ticaret 'temassız' sürdürülüyor

Irak ile ticaret 'temassız' sürdürülüyor
Bakan Pekcan'dan maske ve solunum cihazı için önemli açıklama

Bakan Pekcan'dan maske ve solunum cihazı için önemli açıklama
Ticaret Bakanı Pekcan'dan 81 il valiliğine talimat

Ticaret Bakanı Pekcan'dan 81 il valiliğine talimat