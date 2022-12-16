Dolar
18.65
Euro
19.84
Altın
1,777.97
ETH/USDT
1,278.60
BTC/USDT
17,501.00
BIST 100
5,240.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli’de ‘’160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı’’nda konuşuyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Muş: İhracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Fatma Eda Topcu   | 16.12.2022
Ticaret Bakanı Muş: İhracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Istanbul

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"ne katıldı.

Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY Brüksel'e yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti
İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz
Bazı illerde yoğun sis yaşamı zorlaştırıyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Muş: İhracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Ticaret Bakanı Muş: İhracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız

Bakan Muş: Bu yıl aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik

Ticaret Bakanı Muş: Türkiye ekonomisi üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihraç etmeye devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet