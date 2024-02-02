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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Ergin Garip  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Malatya

Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

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