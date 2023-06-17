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Politika, Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

Ankara

Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi verdi.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'nda sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerini dinlediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde istişarenin önemine dikkati çekerek, iş dünyamızla mutlak bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz."

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