Ekonomi

THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), ocak-ağustos döneminde yüzde 82,7 dolulukla 60,7 milyon yolcu taşıdı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
THY'nin taşıdığı yolcu sayısı 8 ayda 60,7 milyona ulaştı

İstanbul

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 2025 Ağustos ile ocak-ağustos dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 60,7 milyona çıktı.

Geçen yıl ocak-ağustosta 20,9 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 10,3 artışla 23,1 milyona yükseldi.

Ocak-ağustosta yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak yüzde 82,7 olurken, yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,3, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,7 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl ocak-ağustosta 168,5 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometresi (AKK), bu senenin aynı döneminde yüzde 6,4 artarak 179,2 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yıl ocak-ağustosta 1,3 milyon ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4 artarak 1,4 milyon tona çıktı. Şirketin ağustos sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 501 oldu.

Ağustos ayı sonuçları

THY'nin Ağustos 2024'te 8,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 11,9 artarak 9,4 milyona yükseldi.

Ağustosta dıştan dışa transfer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artışla 3,4 milyon olarak gerçekleşirken, yolcu doluluğu 0,9 puan artarak yüzde 86,7 oldu.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 86, yurt içi doluluk oranı da yüzde 92,6 olarak kaydedildi.

Şirketin geçen yıl ağustosta 23,4 milyar olan AKK'si, bu senenin aynı ayında yüzde 8,2 artışla 25,3 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artarak 191 bin tonu aştı.

