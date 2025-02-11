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Ekonomi

THY'den ramazana özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), ramazana özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı.

Gökhan Yılmaz  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
THY'den ramazana özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

İstanbul

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11-13 Şubat'ta alınacak biletlerle 1-26 Mart'taki tüm yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

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