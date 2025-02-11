THY'den ramazana özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), ramazana özel yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası başlattı.
İstanbul
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11-13 Şubat'ta alınacak biletlerle 1-26 Mart'taki tüm yurt içi uçuşlarda 949 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.