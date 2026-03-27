THY Teknik AŞ, Centrum Air ile parça desteği anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Özbekistan'ın en büyük özel havayolu konumundaki Centrum Air ile Airbus A320 filosunu kapsayan uzun süreli parça desteği (komponent pool) anlaşması imzaladı.

Kenan Irtak  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
THY Teknik AŞ, Centrum Air ile parça desteği anlaşması imzaladı Fotoğraf: THY

İstanbul

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma, THY Teknik AŞ ile Centrum Holding'in bir parçası olan Centrum Air arasındaki işbirliğinin başlangıcını temsil ediyor. Bu, aynı zamanda THY Teknik AŞ'nin Özbekistan merkezli bir havayoluyla gerçekleştirdiği ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Anlaşma kapsamında Centrum Air, THY Teknik AŞ'nin geniş komponent envanterinden yararlanacak, şirketin hızlı ve kapsamlı parça tedarik hizmeti sayesinde operasyonlarına kesintisiz devam edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, her yıl genişleyen müşteri ağlarına Orta Asya'nın en büyük lojistik firmalarından birini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akbulut, "Centrum Air ile imzaladığımız bu uzun soluklu anlaşma, gelecekteki yakın işbirliğimizin temelini oluşturacaktır. Komponent pool hizmetindeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle operasyonlarının verimli ve kesintisiz devam etmesine katkı sağlayacağız. Centrum Air'e bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin büyüyerek sürmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Centrum Holding Kurucusu ve Genel Müdürü Abdulaziz Abdurakhmanov, bu anlaşmanın operasyonlarının güvenilirliğini ve verimliliğini güçlendirme yolundaki önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayarak, "Kapsamlı bir komponent destek altyapısına erişim, filomuzu ve küresel uçuş ağımızı önemli bölgelerde ve uluslararası pazarlarda genişletmeye devam ederken, operasyonlarımızın yüksek ritimde sürmesini sağlayacaktır. THY Teknik AŞ'nin uzmanlığına güveniyor ve bu işbirliğinin uzun vadeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda operasyonlarımıza yüksek ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

