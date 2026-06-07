T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, "Bright Spark Award"a layık görüldü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Avrupa'nın en büyük bilim merkezleri ve bilim müzeleri ağı ECSITE tarafından genç liderlere verilen "Bright Spark Award"a layık görüldü.