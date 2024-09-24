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Ekonomi

THY'den "Pakistan Havayollarının satın alınacağı" iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pakistan Havayollarının satın alınacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gökhan Yılmaz  | 24.09.2024 - Güncelleme : 24.09.2024
THY'den "Pakistan Havayollarının satın alınacağı" iddiasına yalanlama

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu'nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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