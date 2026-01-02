Dolar
43.03
Euro
50.46
Altın
4,396.90
ETH/USDT
3,040.10
BTC/USDT
89,501.00
BIST 100
11,414.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

Türk Hava Yolları (THY), 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuracaklarını, 26 bin yeni istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Kenan Irtak  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

İstanbul

THY'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. 100 milyar liralık yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bu gurur bizim." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele dört koldan devam ediyor
Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 117 zanlı adliyede
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

THY'den dünyanın en büyük kargo terminali ve uçak içi ikram tesisi yatırımı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY 50, AJet 64 seferini iptal etti

ASKON'un temel öncelikleri arasında "Anadolu'ya yatırım" yer alacak

Doğu'daki 4 ilin turizm projelerine 100 milyon lira kaynak

Doğu'daki 4 ilin turizm projelerine 100 milyon lira kaynak
Türkiye'nin yıllık 25-30 milyar dolar yatırım çekme potansiyeli bulunuyor

Türkiye'nin yıllık 25-30 milyar dolar yatırım çekme potansiyeli bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet