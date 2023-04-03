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Ekonomi

THY Teknik AŞ, Emirates Hava Yollarına uçak bakım hizmeti vermeye başladı

Türk Hava Yollarının (THY) uçak bakım şirketi THY Teknik AŞ ile dünyanın en büyük Boeing 777 filosuna sahip Birleşik Arap Emirlikleri merkezli hava yolu şirketi Emirates arasında uçak bakım sözleşmesi imzalandı.

Gökhan Yılmaz  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
THY Teknik AŞ, Emirates Hava Yollarına uçak bakım hizmeti vermeye başladı

Istanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma doğrultusunda THY Teknik AŞ, Emirates'in filosunda yer alan 5 Boeing 777 tipi uçağa üs bakım hizmeti sunacak.

Anlaşma kapsamındaki ilk uçağın bakımına 1 Nisan itibarıyla THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı Tesisleri'nde başlanırken diğer uçakların bakım operasyonları ise ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, yeni bakım anlaşması ile ilgili görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, şunları kaydetti:

"Emirates Hava Yollarının Boeing 777 tipi uçaklarının üs bakım operasyonlarını bizlere emanet etmesi, Emirates'in şirketimize duyduğu güvenin bir göstergesidir. Müşterilerimiz için sunduğumuz yüksek kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla uçak ve komponent bakım-onarım sektörünün en önemli hizmet sağlayıcılarından biri olduk. Bu vizyonumuza uygun çalışırken daha büyük hedefler koyuyor ve başarımıza yeni iş birlikleri ekliyoruz. Emirates ile yaptığımız anlaşmanın da uzun soluklu bir ortaklığın başlangıcı olduğuna inanıyoruz."

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