Dolar
18.16
Euro
18.04
Altın
1,749.99
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
21,544.00
BIST 100
3,087.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde devam ediyor Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
logo
Ekonomi

THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu

Türkiye Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Sakarya Bisiklet Festivali"nin ana ulaşım sponsorluğunu üstlendi.

Emre Ayvaz   | 24.08.2022
THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu Kaynak: Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, THY'nin, Sakarya'da yapılacak tüm bisiklet organizasyonlar ve uluslararası yarışlara 3 yıl boyunca destek olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla uluslararası hüviyeti kazanan ve 28 Ağustos'ta son etabı yapılacak "Tour Of Sakarya" ile festivalin sona ereceği aktarılan açıklamada, "Bisiklet Şehri Sakarya unvanının alınmasıyla bu alana özel bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en değerli dünya markası THY sponsorluğuyla da organizasyonların büyüklüğünü gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 yıl boyunca Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsorunun THY'nin olacağı organizasyonların, hem şehrin tanıtımı hem de Sakarya'nın bisiklet sporundaki iddiasını güçlendireceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oluyor
Gölbaşı'ndaki özel hayvanat bahçesinin ruhsatı iptal edildi
Afyonkarahisar'da Anadolu Ajansı "Zaferin Askerleri Mehmetçik Sergisi" açıldı
İstanbul'da UKOME kararıyla servis ücretlerine yüzde 19,21 zam yapıldı
Bakan Akar: Ordumuz, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra etmektedir

Benzer haberler

THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu

THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu

THY, bünyesine yeni pilotlar katacak

Fransız gazetesi, "Türk Havayolları’nın krizden en büyük kazanan" olarak çıktığını belirtti

THY'den yılın ilk yarısında 737 milyon dolarlık net kar

THY'den yılın ilk yarısında 737 milyon dolarlık net kar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet