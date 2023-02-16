Tesla'nın, çalışanlarını sendikalaşma girişimleri nedeniyle işten çıkardığı iddiası
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, sendikalaşma çabalarının ardından onlarca çalışanının işine son verdiği iddia edildi.
New York
Workers United sendikasının Twitter paylaşımında, Tesla'nın New York eyaletindeki Buffalo şehrinde bulunan fabrikasında sendika kampanyasının duyurulmasından bir gün sonra onlarca çalışanın işten çıkarıldığı belirtildi.
Kızgın olduklarını ancak bunun kendilerini yıldırmayacağını vurgulayan sendika yetkilileri, işten çıkarmaların Tesla'da sendikalaşmaya olan ihtiyacı ortaya koyduğunu kaydetti.
ABD basınında yer alan haberlerde de sendikanın ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kuruluna şikayette bulunduğu bildirildi.
Tesla'yı, "sendikalaşmaya engel olmak amacıyla misilleme olarak" çalışanlarının işine yasa dışı şekilde son vermekle suçlayan sendika, Kuruldan, çalışan haklarının geri dönülmez bir şekilde zarar görmesini önlemek için mahkeme kararı talep etmesini istedi.
Sendikaya göre, aralarında organizasyon komitesi üyelerinden en az birinin de bulunduğu işine son verilen çalışanların birkaçı kampanya tartışmalarına karışmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.