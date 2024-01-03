TCMB'nin TL depo alım ihalesine 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 163 milyar 550 milyon lira oldu.
Istanbul
TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 60 milyar lira olurken, ihaleye 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,77, maksimum faiz oranı yüzde 41,88, ortalama faiz oranı ise yüzde 41,83 olarak ilan edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.