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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 163 milyar 550 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi

Istanbul

TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 60 milyar lira olurken, ihaleye 163 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,77, maksimum faiz oranı yüzde 41,88, ortalama faiz oranı ise yüzde 41,83 olarak ilan edildi.

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