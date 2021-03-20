TCMB'nin eski başkanı Ağbal: Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanlığı görevinden alınan Ağbal, Twitter hesabından paylaştığı tweette şunları kaydetti:
Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.— Naci AĞBAL (@naci_agbal) March 20, 2021
"Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.