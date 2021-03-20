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Ekonomi

TCMB'nin eski başkanı Ağbal: Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 20.03.2021
TCMB'nin eski başkanı Ağbal: Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eski başkanı Naci Ağbal, görevden alınmasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanlığı görevinden alınan Ağbal, Twitter hesabından paylaştığı tweette şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibarıyla görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin."

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