Euro
7.61
Dolar
6.83
BIST 100
104,995.20
Altın
1,727.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Haziran ve 27 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

Bekir Gürdamar   | 29.05.2020
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği ihalelere toplam 114 milyar 786 milyon liralık teklif geldi. 

5 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 27 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
İstanbul'da 4 hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı

Benzer haberler

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 405 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 405 milyon dolarlık hisse senedi sattı
TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim