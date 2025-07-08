Dolar
40.02
Euro
47.10
Altın
3,326.34
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,150.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

İstanbul

TCMB'nin şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 17 Aralık 2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29 Eylül 2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB kararları ile Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde iptal edilmesine karar verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanımızın her daim yanında ve arkasında olacağız
Orman yangınlarıyla mücadeleye bu yıl yaklaşık 39 bin kişilik gönüllü ordusu destek oldu
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davası sürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 gözaltı kararı

Benzer haberler

TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

TCMB, Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

Küresel piyasalarda gözler FOMC toplantı tutanaklarında

Merkez bankaları yılın ilk yarısında parasal gevşemeyi hızlandırdı

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı

TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi yayımlandı
Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın "tarife mektupları"na odaklandı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın "tarife mektupları"na odaklandı
TCMB Başkanı Karahan FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütecek

TCMB Başkanı Karahan FSB MENA Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürütecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet