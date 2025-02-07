TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz
TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 olan tahminimizi ise koruduk" dedi.
İstanbul
TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyonun 2027 için yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.
Karahan, "Faiz indirimlerinde oto pilotta değiliz toplantıdan toplantıya gidiyoruz veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
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