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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da “Enflasyon Raporu 2025-I”in bilgilendirme toplantısında konuşuyor. İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor.
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 için yüzde 12 olan tahminimizi ise koruduk" dedi.

Mahmut Çil  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz

İstanbul

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyonun 2027 için yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Karahan, "Faiz indirimlerinde oto pilotta değiliz toplantıdan toplantıya gidiyoruz veri odaklı gidiyoruz. Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

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